Salernitana, Kiyine prenota il derby ​ma è bagarre in mezzo al campo

di Alfonso Maria Avagliano

Prove di formazione e di... buon vicinato. Ventura sorride: dopo Giannetti, anche Sofian Kiyine è rientrato in gruppo e si candida per una maglia nel derby contro il Benevento. Ieri, intanto, i patron granata e quello giallorosso, Oreste Vigorito, si sono incontrati a Milano in occasione dell'assemblea di Lega B che ha visto quest'ultimo (ri)entrare nel consiglio direttivo. C'erano sia Claudio Lotito che Marco Mezzaroma che del direttivo è vicepresidente nella sede di via Rosellini con i presidenti delle altre diciannove squadre. Entrambi hanno espresso voto favorevole all'elezione di Vigorito, che già aveva occupato questo ruolo fino allo scorso luglio, quando aveva deciso di rassegnare improvvisamente le dimissioni. Con lui, in sostituzione del retrocesso Bonacini (Carpi) entra in consiglio il neopromosso Corrado (Pisa).



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO