Salernitana, Di Gennaro in dubbio per la gara con lo Spezia

di Enrico Vitolo

Ci risiamo, ancora un problema muscolare. Proprio al termine del primo tempo della gara con il Venezia di domenica scorsa, Di Gennaro ha accusato un risentimento al flessore della coscia sinistra. Al momento lo staff medico non si è ancora espresso sull’entità del problema, entro la giornata di mercoledì si conosceranno quasi certamente i tempi di recupero e Colantuono potrà quindi sapere se l’ex Lazio sarà a disposizione per la gara di sabato pomeriggio all’Arechi conto lo Spezia. Stesso discorso anche per Akpa Akpro che quest’oggi alla ripresa si è allenato nuovamente a parte, l’ematoma alla coscia sinistra sembra comunque essersi quasi riassorbito e il ritorno in campo è ormai imminente. Chi, invece, quasi certamente dovrà attendere ancora qualche altro giorno prima di riaggregarsi al gruppo è Perticone che continua ad avvertire dolore alla spalla che di fatto l’ha messo fuori dai giochi già da diverse settimane.

