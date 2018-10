Salernitana, Di Gennaro torna a disposizione di Colantuono

di Enrico Vitolo

È stato il colpo a sorpresa della campagna acquisti, il giocatore che avrebbe dovuto far svoltare definitivamente la Salernitana nel corso della stagione. Le cose però, almeno per il momento, non hanno funzionato nel verso giusto, tutta colpa di una condizione fisica non ancora ottimale e di qualche fastidio muscolare che l’ha costretto a saltare il secondo tempo della sfida con l’Ascoli e le gare con Verona e Cremonese. Ma contro il Perugia, forse, potrebbe essere di nuovo il momento di Davide Di Gennaro. L’ex Lazio, che ha ripreso ad allenarsi con i compagni di squadra, ha smaltito l’infortunio rimediato nel primo turno infrasettimanale del torneo cadetto ed è pronto a riprendersi la Salernitana dopo la sosta per le Nazionali. Contro il Perugia, di sicuro, Di Gennaro tornerà certamente ad essere presente nell’elenco dei convocati, difficile invece pensare che Colantuono possa già affidargli una maglia da titolare.

