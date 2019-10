Salernitana, di sabato il derby con la Juve Stabia

di Enrico Vitolo

La Lega di Serie B ha comunicato nel pomeriggio di quest'oggi le date e gli orari delle gare valide dalla tredicesima alla sedicesima giornata del torneo cadetto. L'attesa principale da parte della tifoseria granata era legata al derby con la Juve Stabia che si giocherà sabato 23 novembre alle ore 15:00 allo stadio Menti di Castellammare di Stabia. Giusto una settimana più tardi la Salernitana riceverà poi l'Ascoli allo stadio Arechi, appuntamento infatti a sabato 30 novembre ma questa volta alle ore 18:00. La prima gara di dicembre, invece, vedrà impegnati capitan Di Tacchio e compagni sabato 7 alle ore 15:00 sul campo del Cittadella, mentre domenica 15 impegno in notturna per la Salernitana che alle 21:00 sfiderà all'Arechi il Crotone di Stroppa. Ma per penserà a questi impegni ci sarà tempo, ora l'attesa è tutta per a trasferta di Venezia di sabato pomeriggio quando Ventura tornerà ad affidarsi in attacco a Lamin Jallow.



