Salernitana, Di Tacchio pronto a riprendersi la maglia da titolare

di Enrico Vitolo

Rifinitura completata e convocazioni diramate. Questo pomeriggio Angelo Gregucci ha scelto gli uomini che porterà con sé in vista della decisiva sfida di domenica sera contro il Cosenza (ore 21:00): per la gara dell’Arechi mancheranno i soliti noti Bernardini, Di Gennaro e Perticone, oltre allo squalificato Pucino. Pienamente recuperato, invece, Di Tacchio che tornerà immediatamente a guidare il centrocampo della Salernitana dopo aver saltato per infortunio la trasferta di Foggia. Rientreranno nell’undici titolare anche Lopez e Djuric dopo aver scontato il turno di squalifica, così come Calaiò che nell’ultima giornata era rimasto in panchina per scelta tecnica fino all’intervallo. Da decidere solamente chi ricoprirà il ruolo di trequartista. Nell’elenco dei convocati presente anche Volpicelli.

