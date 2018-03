Salernitana, c'è la rifinitura Colantuono conferma il 4-3-3

di Enrico Vitolo

Rifinitura sul sintetico del Figliolia di Baronissi e ritiro pre-gara in quel di San Severino, questa la scelta presa della Salernitana a poche ore ormai dal derby con l’Avellino. Domani, dunque, ultimo allenamento fuori città per i granata che, quasi certamente, anche contro gli irpini scenderanno in campo con il 4-3-3. Restano solo gli ultimi dubbi da sciogliere per quello che riguarda gli interpreti. Si parte dalla difesa dove Casasola, Pucino e Vitale sono in lotta per le due maglie da terzini, in attacco invece è ballottaggio tra Di Roberto, Rosina e Palombi per l’unico posto libero. Nessun dubbio, invece, per quello che riguarda Ricci che si riprenderà subito il suo posto in mezzo al campo. Capitolo tifosi: ad oggi sono 7.423 i biglietti venduti per la sfida di domenica pomeriggio. Ciò vuol dire che, tenendo conto anche degli abbonati, si potrà toccare molto probabilmente quota 15mila spettatori.

