Salernitana: domenica presentazione della squadra e test con il Monopoli

di Enrico Vitolo

Archiviata troppo presto la Coppa Italia e in attesa ora del campionato, la Salernitana di Stefano Colantuono dovrà pensare nei prossimi giorni esclusivamente alla serata di domenica 19 agosto. Una serata diversa dalle altre, come non accadeva da molto tempo. Alle ore 20:00, allo stadio Arechi, la squadra granata sarà infatti presentata ufficialmente alla città, un’ora più tardi poi sarà la volta dell’amichevole contro il Monopoli (compagine di Lega Pro) dell’ex Enrico Zampa. La prevendita comincerà martedì 14 agosto alle ore 16:00, mentre all’Arechi i botteghini saranno aperti dalle 18:30 di domenica. Per l’occasione la Salernitana ha scelto prezzi popolari, 10 euro per la tribuna e 5 per la curva sud. Come già accaduto contro Reggina e Rezzato, anche domenica contro la formazione pugliesi resterà chiuso il settore dei distinti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA