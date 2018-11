Salernitana con i cerotti: dopo Akpa e Di Gennaro fuori Odjer

di Enrico Vitolo

Il riscatto deve essere immediato. Sabato pomeriggio contro lo Spezia la Salernitana proverà a dimenticare in fretta e furia la sconfitta di Venezia, dovrà farlo però senza poter fare affidamento su gran parte del suo centrocampo. Nell’elenco dei convocati stilato quest’oggi da Stefano Colantuono non sono stati infatti inseriti Akpa Akpro, Di Gennaro e a sorpresa anche Odjer. Sono presenti, invece, Mazzarani e Castiglia, con quest’ultimo che stringendo i denti si posizionerà alla sinistra di Di Tacchio. Ancora qualche dubbio per quello che riguarda la mezzala destra della mediana, con il giovanissimo André Anderson che sembra pronto a debuttare dal primo minuto in campionato. Un dubbio c’è anche in attacco dove al fianco di Jallow dovrebbe esserci Djuric. Tutto già certo, invece, negli altri ruoli: Micai, Mantovani, Schiavi e Gigliotti comporranno il pacchetto difensivo, mentre Casasola e Vitale saranno gli esterni di centrocampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA