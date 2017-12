Salernitana in punizione: dopo la sosta tutti in ritiro

di Enrico Vitolo

Non sarà punitivo, meglio specificarlo, ma sarà pur sempre un ritiro. La decisione, infatti, sembra essere stata già presa dalla Salernitana, come confermato da Stefano Colantuono dopo la sconfitta di giovedì sera con il Palermo: «Ora la sosta è obbligatoria, ci ritroveremo tra meno di dieci giorni e andremo tutti in ritiro. Ho bisogno di lavorare a stretto contatto con la squadra per cercare di eliminare quegli errori che commettiamo spesso durante le partite».



Errori che di fatto non sono mancati neppure nell’ultima gara del 2017, che ancora una volta sono costati caro. Ma ormai il sipario sull’anno solare si è chiuso ufficialmente ed il passato sembra quasi non contare più, ora c’è da pensare esclusivamente al 2018 che vuol dire anche calciomercato invernale. Chissà che in ritiro, ancora da decidere la location, Colantuono non ritrovi anche qualcuno dei volti nuovi che ha già richiesto alla società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA