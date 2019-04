Salernitana, dubbi in attacco per Gregucci

di Enrico Vitolo

Difesa a quattro confermata, dubbi invece sull’attacco. Nell’amichevole disputata quest’oggi al centro sportivo Ultimo Minuto di Battipaglia contro l’Under 17 granata, mister Gregucci ha infatti provato più soluzioni tattiche nel reparto offensivo. Per la sfida di sabato pomeriggio contro il Cittadella sono addirittura tre le soluzioni possibili: la conferma del 4-2-3-1 con Casasola, Rosina e Jallow alle spalle di Djuric, il ritorno al 4-3-2-1 con due tra Rosina, A. Anderson e Jallow posizionati sulla stessa linea, oppure l’utilizzo del più abbottonato 4-4-1-1. Non è da escludere, poi, il possibile impiego dal primo minuto di Calaiò che, nonostante una condizione fisica non ancora ottimale dopo l’infortunio rimediato a Livorno, sta provando comunque a convincere il suo allenatore. Proprio l’arciere ha segnato tre gol nel test in famiglia di questo pomeriggio, quattro invece le reti messe a segno da Djuric, doppietta poi per Rosina e un gol a testa per Odjer, Akpa Akpro, Schiavi, Minala e Orlando.

