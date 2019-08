Salernitana, il polacco Dziczek è il nome nuovo per il centrocampo

di Enrico Vitolo

Cercasi soluzioni alternative, ed anche velocemente. Viste le attuali difficoltà per arrivare a Kastanos (Juventus) e Valdifiori (Spal), economiche e di scelta da parte dei calciatori, la Salernitana sta valutando altre opzioni in merito al nuovo playmaker da consegnare a mister Ventura. Nelle ultime ore la strada più percorribile è diventata quella che porta al promettente polacco Patryk Dziczek, playmaker che ha attirato su di sé le attenzioni anche durante l’ultimo Europeo Under 21 disputatosi in Italia. Il classe 1998 dal 2014 è in pianta stabile nella prima squadra del Piast Gliwice, con i rossoblù ha vinto lo Scudetto nella scorsa stagione e in quella attuale ha giocato i preliminari di Champions League prima ed Europa League dopo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA