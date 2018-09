Salernitana-Verona in emergenza: fuori Di Gennaro e D. Anderson

di Enrico Vitolo

Brutte notizie per Stefano Colantuono alla vigilia della delicata sfida dell’Arechi contro la capolista Verona, restano infatti a casa Di Gennaro, Perticone e Djavan Anderson. Il trequartista, uscito anzitempo martedì sera durante la gara con l’Ascoli, non ha smaltito il problema muscolare alla coscia destra, il difensore invece è stato messo ko un fastidio alla spalla, mentre il terzino olandese non ha ancora recuperato dal trauma cranico rimediato nel derby di Benevento. Anche per colpa di queste assenze appare scontato il ritorno al 3-5-2: in difesa ballottaggio tra Mantovani e Migliorini, a centrocampo Pucino dovrebbe fare coppia con Casasola sulle corsie laterali, in attacco infine probabile il ritorno di Jallow al fianco di Djuric. In attesa del fischio d’inizio sono diventati 2.678 i biglietti venduti in prevendita (106 acquistati dai tifosi scaligeri), che si aggiungono ai 4085 abbonamenti.

