Salernitana: escluse lesioni al polpaccio per Calaiò

di Enrico Vitolo

Ripresa degli allenamenti quest’oggi per la Salernitana nel ritiro di Sam Gregorio Magno, agli ordini di mister Gregucci mancava Emanuele Calaiò che è alle prese con un problema al polpaccio sinistro accusato sabato scorso all’inizio della gara con il Livorno. Per l’attaccante siciliano, però, sono arrivate buone notizie nelle ultime ore, la risonanza magnetica ha infatti escluso lesioni muscolari e il suo recupero per la gara con il Venezia del 30 marzo sembra possibile. Spera di ritornare a disposizione per quella data anche Raffaele Schiavi che, intanto, prosegue nel lavoro differenziato. Piccoli acciacchi anche per Guillaume Gigliotti che nella giornata di oggi ha effettuato fisioterapia per iniziare a smaltire il trauma contusivo accusato nell’ultima giornata di campionato al piede destro.

