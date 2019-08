Salernitana, esordio con il Pescara alle 18 e rischio container

di Enrico Vitolo

In attesa di scendere in campo per il debutto in Coppa Italia, domenica ore 20:45 all’Arechi contro il Catanzaro dell’ex Adamonis, la Salernitana ha conosciuto gli orari delle prime due giornate di campionato. Il debutto con il Pescara si giocherà davanti al pubblico granata sabato 24 agosto alle ore 18:00, per l’occasione la Questura di Salerno starebbe vagliando la possibilità di posizionare i container all’esterno dello stadio per dividere le due tifoserie. Un’ipotesi che verrà valutata attentamente nei prossimi giorni, tenendo soprattutto conto dopo le ottime risposte avute nella scorsa stagione nelle occasioni in cui si è invece evitato di dividere il settore ospiti dagli altri settori. La settimana successiva, poi, spazio alla trasferta di Cosenza, altra gara sotto la lente d’ingrandimento, che si giocherà sempre di sabato ma alle ore 21:00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA