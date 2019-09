Salernitana, età media abbassata: seconda squadra più giovane della B

di Enrico Vitolo

Un cambio radicale, in tutti i sensi. Non solo negli interpreti, sono appena 11 i calciatori riconfermati, ma anche dal punto di vista della carta d’identità. La Salernitana, infatti, ha deciso di rivoluzionare la sua squadra nel corso dell’estate, proprio come richiesto da Ventura che ora può contare sul secondo gruppo più giovane di tutta la Serie B. Dopo gli ultimi movimenti di calciomercato i granata hanno raggiunto l’età media di 25,2 anni, che a conti fatti è inferiore solamente a quella del Venezia che non ha superato quota 25. Una soglia che solo in una circostanza, era la stagione 2017-18, la Salernitana non ha superato nell’ultimo quinquennio vissuto in cadetteria, negli altri anni invece la media finale da luglio a maggio è stata di 26,6 nel 2018-19 e nel 2016-17 e di 27,3 in occasione debutto in B.

