Salernitana, Fabiani sotto esame: il rinnovo a giugno non è scontato

di Alfonso Maria Avagliano

Un lustro di Fabiani. Cinque anni (e oltre) di triade romana che a fine stagione farà le opportune valutazioni. E potrebbe quantomeno dividersi, se non sgretolarsi. Da zero a cento e... da cento a zero: l'anno del centenario può essere punto di arrivo e (ri)partenza, allo stesso tempo. Se da un lato le tirate d'orecchi che arrivano alla proprietà istituzioni comprese, si pensi alle recenti parole del governatore De Luca potrebbero facilitare l'apertura di un tavolo per trattare la cessione del club, dall'altro contribuiscono a fare il punto sull'operato di Fabiani, da gennaio 2014 a oggi ben più che direttore sportivo. Mercato, settore giovanile e strutture, l'ex Messina è alla stregua di un plenipotenziario nel club con cui ha ottenuto, negli ultimi cinque anni, un'eliminazione ai playoff di LegaPro, una Coppa Italia Serie C, una promozione in B e... tre salvezze in cadetteria di cui una la prima ai playout. Al quarto tentativo di «alzare l'asticella», con otto gare da disputare ancora, la classifica non sorride. Finisse così, senza playoff, si tratterebbe di inequivocabile fallimento collettivo, stando alle aspettative estive della piazza e agli obiettivi (più o meno) esplicitati dai co-patron. La speranza, chiaramente, è l'ultima a morire.



Ma all'orizzonte c'è la diserzione degli ultrà della curva sud, in aperta protesta contro l'operato della società. Tangibile, poi, la disaffezione progressiva di un'ampia fetta di tifoseria «comune», figlia dei risultati deludenti ma anche della distanza tra la Salernitana e la sua gente. Una situazione che potrebbe indurre gli imprenditori-presidenti Lotito e Mezzaroma a valutare ogni ipotesi. Dal disimpegno, in presenza di offerte vantaggiose, al rilancio delle proprie ambizioni con l'attuale compagine, o un cambio di rotta netto per (provare a) riguadagnare punti agli occhi dei clienti-tifosi. Anche il ds è sotto esame: ha il contratto in scadenza a giugno, come ogni anno, e una strada in salita davanti a sé. Qualora i due soci-cognati optassero per un repulisti, dovrebbero individuare un manager capace di coniugare aspetti sportivi e gestionali con carica di direttore generale, da affiancare a un (giovane?) diesse orientato più alle faccende di campo e scouting.



