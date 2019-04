Salernitana: faccia a faccia a Roma tra società e tifoseria

di Enrico Vitolo

Un incontro per provare a distendere gli animi e cercare di perseguire insieme la stessa strada in vista del futuro. Quest’oggi la società granata ha voluto incontrare nella Capitale una delegazione della tifoseria per provare a ricucire lo strappo avvenuto in maniera netta negli ultimi mesi. Dopo l’incontro, la Salernitana ha emesso un comunicato per fare il punto della situazione sul presente e sul futuro: “Nell’incontro con le rappresentanze della tifoseria, tenutosi in data odierna, la Società, alla luce degli attuali risultati sportivi non in linea con le aspettative della città e della provincia di Salerno, pur sottolineando l’incremento degli investimenti sostenuto negli ultimi anni ribadisce la determinazione e l’impegno a voler perseguire per il prossimo campionato il raggiungimento del massimo obiettivo sportivo possibile ossia la promozione in massima serie. La crescita fortemente voluta in ottica di solidità societaria non è stata seguita negli ultimi tre anni da analoghi risultati sportivi e questo sarà un ulteriore stimolo affinché venga profuso ulteriore sforzo in simbiosi con la città e la tifoseria. La Società auspica pertanto anche un maggiore coinvolgimento di tutti nelle iniziative del centenario, orgoglio e fede della città e della provincia di Salerno”.

