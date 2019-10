Salernitana, fiocco azzurro: Maistro convocato in Under 21

di Enrico Vitolo

Le sorprese non sembrano finire per Fabio Maistro: prima l’esordio in Serie B, poi il secondo posto in classifica dopo sei giornate di campionato e ora anche la convocazione da parte della Nazionale Under 21. Il ct Nicolato ha infatti inserito il centrocampista della Salernitana nell’elenco dei calciatori che saranno impegnati nel doppio impegno di qualificazione ai prossimi Europei contro la Repubblica d’Irlanda il 10 ottobre e l’Armenia il 14 sempre di ottobre. Prima vera convocazione in azzurro, dunque, per l’ex Rieti che in passato (2015) aveva solo svolto un stage con l’Under 17. Nel corso delle prossime due settimane, però, Ventura non perderà solamente Maistro, ma anche Karo che è stato convocato dalla nazionale senior del Cipro e Dziczek che sarà invece impegnato con l’Under 21 della Polonia. Delusione, infine, per Kiyine che sperava di aggregarsi all’Under 21 del Marocco ma, nonostante l’ottimo inizio di stagione, il ct Halihodzic ha optato per altre scelte.

