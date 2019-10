Salernitana, Firenze fuori 10 giorni: in gruppo Akpa ed Heurtaux

di Enrico Vitolo

Il via vai è continuo dall’infermeria della Salernitana, anche questa settimana. La cattiva notizia riguarda Marco Firenze che dovrà stare fermo, almeno, una decina di giorni a causa del risentimento muscolare alla coscia sinistra avvertito contro il Venezia, la conferma è arrivata dal diretto interessato nel corso della trasmissione Goal su goal in onda su Liratv: «Il problema è meno grave di quello che si pensava, ma salterò Perugia. Spero di recuperare già per martedì con il Pisa ma ad oggi è troppo presto per dirlo, magari con l’Entella in casa».



Sperano di poter effettuare lo stesso percorso anche Cerci e Cicerelli che per il momento proseguono nel lavoro differenziato. Sono, invece, ritornati in gruppo Akpa Akpro e un po' a sorpresa Heurtaux, il primo dovrebbe essere convocato per la sfida di sabato all’Arechi mentre il secondo potrebbe rinviare l’appuntamento con la prima convocazione di qualche giorno.

