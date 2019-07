Salernitana, Firenze si presenta: «Volevo Salerno e l’Arechi»

di Enrico Vitolo

Primi allenamenti e prime interviste in casa Salernitana, a parlare quest’oggi nel ritiro di San Gregorio Magno è toccato al nuovo arrivato Marco Firenze: «C’erano altre richieste ma quando è arrivata la chiamata della Salernitana ho ricordato l’emozione che ho provato da avversario all’Arechi, mi piace giocare in una città dove si sente la passione e in tal senso vogliamo riportare la gente allo stadio. Anche l’allenatore è stato importante, la presenza di un tecnico come Ventura potrà farmi crescere ancora tanto».



Proprio sul tecnico dei granata l’ex Crotone ha aggiunto: «Con il mister abbiamo parlato di un campionato importante e lavoriamo per questo, poi vedremo cosa saremo in grado di fare. L’idea di calcio di Ventura si sposa con le mie caratteristiche, voglio dare un contributo anche in zona gol. Una delle mie qualità è l’inserimento, per questo motivo il calcio offensivo di Ventura potrebbe aiutarmi».

