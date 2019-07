Salernitana: Firenze si avvicina e Bernardini si allontana

di Enrico Vitolo

Difficile capire cosa accadrà entro domenica, quando la Salernitana partirà alla volta del ritiro di San Gregorio Magno, ma intanto il direttore sportivo Fabiani sta provando a concludere le prime operazioni di mercato.



Nelle prossime ore dovrebbe ufficialmente legarsi al club granata, con un contratto triennale, il trequartista/esterno Marco Firenze, la trattativa con il Crotone e il calciatore è ormai in dirittura di arrivo e per Ventura ecco il tanto atteso primo rinforzo. C’è chi arriva e c’è chi parte. Forse.



La questione Alessandro Bernardini si fa infatti sempre più complicata. Il difensore di Domodossola continua a convivere con dei problemi fisici che, probabilmente, potrebbero condizionarlo anche nei prossimi tempi, per questo motivo il calciatore e la società stanno valutando il da farsi. Sul piatto diverse opzioni, tra queste anche la rescissione contrattuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA