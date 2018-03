Salernitana, funziona il piano d’ordine pubblico per il derby

di Enrico Vitolo

Quasi 300 uomini delle forze dell’ordine per far sì che al derby tutto andasse nel verso giusto. Ed alla fine tutto è effettivamente andato nel verso giusto, nonostante qualche piccolo problema nato nel pre partita all’esterno dello stadio. Sembrerebbe, infatti, che alcuni veicoli giunti in solitaria dal capoluogo irpino abbiano tentato un contatto con delle vetture dei sostenitori granata che si stavano recando allo stadio Arechi. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine ed il conseguente ritorno alla normalità. Qualche scontro, invece, c’è stato sì nel settore ospiti ma tra alcune fazioni degli ultras biancoverdi, anche in questo caso però tutto è stato risolto in poco tempo. Ecco spiegata, quindi, la soddisfazione da parte del Questore di Salerno Pasquale Errico: “L’impegno delle forze dell’ordine è stato massimo, ringrazio tutti gli uomini che hanno lavorato in stretta sinergia. Incontri di questo tipo richiedono sforzi notevoli in misura preventiva, abbiamo varato un apposito dispositivo che ha previsto l’impegno di uomini ma anche di un mezzo aereo che ci ha permesso di seguire il corteo dei tifosi dell’Avellino. Non mi risultano contatti tra le due tifoserie, i bus li abbiamo visti dall’alto e siamo riusciti a seguirli. Quando ci sono incontri di questo tipo è giusto dare man forte agli steward in campo. All’interno della stessa tifoseria avellinese pare ci fosse un gruppo di scissionisti e ci sono stati momenti di frizione. Si tratta d’una ventina di tifosi che sono stati prontamente isolati”.

