Salernitana: Gigliotti al Crotone e Calaiò vicino alla Juve Stabia

di Enrico Vitolo

Aspettando i rinforzi tanto invocati da Gian Piero Ventura, la Salernitana sta lavorando con estrema attenzione sulle operazioni in uscita. La prima novità riguarda il difensore Gigliotti che in queste ore è stato ufficialmente ceduto a titolo definitivo al Crotone dopo appena una stagione vissuta in maglia granata. Stesso destino, ma con la postilla nel contratto del diritto di recompra, per il giovane centrocampista Gaeta che passa alla Paganese. A loro, nei prossimi giorni, potrebbe addirittura aggiungersi anche l’arciere Calaiò che non sembra rientrare nei piani di Ventura e che allo stesso tempo piace e non poco alla neopromossa Juve Stabia. Certo già di salutare la Salernitana è il centrocampista Castiglia che a quanto pare ha scelto l’offerta del Padova che ha così superato la concorrenza dell’Alessandra.

