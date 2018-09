Salernitana, i gol arrivano quasi tutti nella ripresa

di Enrico Vitolo

In questo periodo, visto il caldo ed i carichi di lavoro svolti durante il ritiro precampionato, la stanchezza dovrebbe farsi sentire soprattutto nei secondi quarantacinque minuti di gioco, ed invece alla Salernitana sta accadendo l’esatto contrario. In modo anche sorprendente tenendo conto della struttura fisica della gran parte dei calciatori granata. Ma intanto proprio questo aspetto sta diventando l’arma in più in questo avvio di stagione. I primi segnali contro il Palermo, occasione nella quale è mancato soltanto il gol, poi subito la conferma a Lecce con la doppia rimonta effettuata da Bocalon e Castiglia, infine la certezza definitiva arrivata contro il Padova nell’ultimo turno dove la vittoria è stata certificata proprio nel secondo tempo. Con le reti di Castiglia e Anderson contro i veneti sono diventate dunque quattro su cinque quelle realizzate nella ripresa, meglio attualmente in serie B ha saputo fare solo il Cittadella che è andato in gol nella seconda parte di gara per ben cinque volte.

