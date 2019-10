Salernitana, gol fatti e gol subiti: tutto accade nei secondi tempi

di Enrico Vitolo

Sembra essere diventata una tradizione per la Salernitana: che siano gol fatti o gol subiti tutto o quasi accade nei secondi tempi di una partita. In attesa dell’ennesima conferma che potrebbe arrivare domenica contro il Frosinone, la squadra di Ventura ha avuto un passo costante nelle prime sei giornate di campionato. Dei 9 gol totali realizzati fino a questo momento sono addirittura 6 quelli messi a segno nei secondi quarantacinque minuti di gioco, solamente Jallow al debutto con il Pescara, Kiyine contro il Chievo Verona e Migliorini contro il Livorno sono stati capaci di andare in rete nella prima parte di gara. Stesso discorso anche per i gol subiti, in questo caso 5 dei 7 gol sono stati incassati da Micai nella ripresa. Le due eccezioni sono legate alle reti di Djordjevic del Chievo e Marsura del Livorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA