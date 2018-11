Salernitana: è dei granata il miglior rendimento casalingo

di Enrico Vitolo

Quattro vittorie (Padova, Verona, Perugia, Livorno) e due pareggi (Palermo, Ascoli) allo stadio Arechi, la Salernitana ha sfiorato la perfezione in questo avvio di stagione. Ma nonostante la media punti sia “solo” poco superiore a 2,30 a partita, i granata di Stefano Colantuono sono la squadra con il miglior rendimento casalingo del torneo cadetto. Nessuno, infatti, ha saputo conquistare 14 punti come Bocalon e compagni dopo le prime dieci giornate di campionato. A quota 12 è ferma al momento l’attuale capolista Pescara, a 11 invece sono arrivate Brescia e Ascoli, mentre a 10 c’è il terzetto composto dal Benevento, dal Foggia e dal Verona. Tutti, quindi, dietro alla Salernitana che finalmente dopo una lunga attesa ha reso nuovamente inviolabile l’Arechi, ora però c’è bisogno di certezze anche in trasferta. A partire dalla trasferta di Venezia, vincere per continuare a sognare.

