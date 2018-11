Salernitana: i granata secondi in B per duelli vinti

di Enrico Vitolo

A Venezia nell’ultima giornata di campionato non tutto ha funzionato nel verso giusto, specie nel secondo tempo: dalla reazione dopo lo svantaggio che di fatto non c’è stata alle occasioni che non sono state create. Ma non solo, anche nei duelli vinti. Eppure in questa caratteristica la Salernitana è in assoluto una delle migliori del torneo cadetto, per la precisione è la seconda dietro soltanto al Foggia. Con Di Tacchio (18° in B), Akpa Akpro (26°) e Djuric (2°) assoluti trascinatori in questa qualità, la squadra di Stefano Colantuono ha messo insieme 158 duelli dopo undici giornate di campionato e ne ha vinti ben 85: 73 di questi sono stati effettuati in difesa (44 vinti e 3° posto dietro a Foggia e Cremonese), mentre 85 in attacco (42 conclusi con il pallone recuperato e 1° posto nella speciale classifica).

