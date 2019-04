Salernitana, dall'uovo di Pasqua esce il 3-5-2 di Gregucci

di Enrico Vitolo

Dall’uovo di Pasqua sembra essere uscito il 3-5-2, Angelo Gregucci sembra infatti deciso a ricambiare modulo in vista della trasferta di domani pomeriggio a Brescia. In casa della capolista dovrebbero ritrovare spazio nell’undici titolare Schiavi, Odjer e Rosina: il primo è in vantaggio su Migliorini e andrà così a completare con Pucino e uno tra Mantovani e Gigliotti il pacchetto arretrato, il secondo invece si affiancherà in mediana a Di Tacchio e Akpa Akpro con Casasola e Lopez riproposti come di consueto sugli esterni, mentre il terzo agirà al fianco di Djuric. Non convocati per la sfida del Rigamonti i difensori Bernardini e Perticone (problema alla caviglia destra) e i centrocampisti Minala (squalificato) e Di Gennaro.

