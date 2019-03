Salernitana, Gregucci cambia: si passa alla difesa a quattro

di Enrico Vitolo

Si cambia. Angelo Gregucci sembra essersi davvero convinto a rimodellare la sua Salernitana in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Venezia di Cosmi: all’Arechi, dopo tanto tempo, si rivedrà dunque la difesa a quattro. Il tecnico dei granata infatti, causa anche la squalifica di Jallow e gli impegni di A. Anderson in azzurro, è pronto a riposare nel cassetto il 3-4-1-2 per far spazio all’inedito 4-4-1-1. L’ennesimo segnale del possibile cambiamento è arrivato questo pomeriggio nel corso dell’amichevole disputata contro la formazione under 17. Al test in famiglia non ha preso parte Emanuele Calaiò che ha svolto ancora una volta un lavoro differenziato e che quindi molto probabilmente sarà costretto a dover rinunciare all’importante sfida del prossimo week-end a causa del problema al polpaccio rimediato a Livorno. Assenti anche Mantovani, Schiavi, Perticone e Bernardini.

