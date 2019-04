Salernitana, Gregucci pronto a cambiare nuovamente modulo

di Enrico Vitolo

Vietato sbagliare, almeno questa volta. È di nuovo tempo di vigilia per Angelo Gregucci e la sua Salernitana, domani infatti alle 15:00 i granata faranno visita al Foggia in quella che può diventare la gara della salvezza. Per la sfida dello Zaccheria, oltre ai vari Bernardini, Di Gennaro e Perticone, mancheranno anche gli squalificati Lopez e Djuric. Al di là delle assenze, Gregucci sembrerebbe comunque intenzionate a passare al 4-3-1-2 con Rosina alle spalle della coppia Calaiò-Jallow. In forte dubbio la presenza di Di Tacchio che ha saltato la rifinitura e che potrebbe essere sostituito da Odjer. In difesa, con Memolla pronto a prendere il posto di Lopez, è in atto il ballottaggio tra Migliorini e Schiavi, andrà invece in panchina Mantovani che rientra nell’elenco dei convocati dopo aver saltato la gara con il Carpi.

