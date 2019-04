Salernitana: Gregucci pronto a puntare sul tandem Calaiò-Djuric

di Enrico Vitolo

Sembra essere arrivato il momento, quello nel quale Emanuele Calaiò e Milan Djuric giocheranno finalmente uno al fianco dell’altro. Per la sfida con il Carpi di sabato pomeriggio, che potrebbe sancire la definitiva salvezza tra i cadetti, Angelo Gregucci sembra infatti pronto ad affidarsi alla “strana coppia” offensiva per provare a mettere subito paura alla squadra allenata dall’ex Castori. Complice anche l’ennesima prestazione insufficiente di Jallow, il tecnico dei granata dovrebbe dunque rigettare l’arciere nella mischia sin dal primo minuto dopo la panchina con il Cittadella e il secondo tempo disputato a Brescia. Ancora da decidere, invece, chi agirà alle loro spalle, in tre per una sola maglia: Alessandro Rosina, André Anderson e Andrea Mazzarani.

