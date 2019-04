Salernitana, recupera Akpa ma Gregucci perde Minala

di Enrico Vitolo

Dopo aver staccato per qualche ora dal campionato, per una volta con la tranquillità di chi ha ritrovato finalmente la vittoria, quest’oggi al Mary Rosy la Salernitana è ritornata a lavoro per iniziare a preparare la trasferta di Brescia in programma nel giorno di Pasquetta (lunedì 22 ore 18:00). Per la sfida del Rigamonti tornerà a disposizione Akpa Akpro che dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Cittadella potrà quindi indossare nuovamente la maglia da titolare, anche perché proprio per la trasferta in casa della capolista non potrà essere disponibile Minala che a sua volta dopo il giallo rimediato nell’ultima giornata è stato fermato per un turno dal giudice sportivo di serie B. Non dovrebbe dare forfait Valerio Mantovani che quest’oggi ha lavora a parte a causa di un problema muscolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA