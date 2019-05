Salernitana, infermeria affollata: in dubbio Schiavi, Rosina e Calaiò

di Enrico Vitolo

Dopo l’infortunio rimediato da Minala nella giornata di martedì, la situazione in casa Salernitana sta peggiorando sempre di più. In attesa di capire se il camerunense potrà essere disponibile per la trasferta di Pescara, ma le percentuali sono in netto ribasso a causa della distorsione rimediata alla caviglia, il neo allenatore Menichini deve fare i conti con altri problemi. Tanti problemi. Per la gara dell’Adriatico, infatti, è in fortissimo dubbio anche Raffaele Schiavi a causa di un fastidio accusato al flessore. Se in due, quindi, saranno quasi certamente costretti a dare forfait, altri due invece stanno provando a stringere i denti: si tratta di Rosina e Calaiò che solamente nelle prossime ore però capiranno se potranno scendere in campo in occasione dell’ultima giornata di campionato. Già certi di non essere disponibili Vuletich e Volpicelli che sono rimasti a Salerno.

