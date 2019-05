Salernitana con l’infermeria piena: si fermano Djuric, Minala e Anderson

di Enrico Vitolo

In attesa di capire se la salvezza è davvero ormai cosa certa, giovedì prossimo dovrebbe arrivare la conferma, la Salernitana continua intano ad allenarsi agli ordini del suo nuovo allenatore Leonardo Menichini. Il tecnico di Ponsacco però, come spesso accaduto nel corso della stagione ai suoi predecessori, deve fare i conti con una lunga lista di infortunati. Una lista che sin da domani, quando ci sarà la ripresa degli allenamenti, lo staff medico dovrà rivedere attentamente per capire chi potrà tornare nuovamente a disposizione dell’allenatore. In difesa, oltre ai lungodegenti Bernardini e Perticone, continuano ad avere problemi Schiavi e Pucino, a centrocampo invece a Di Gennaro si sono aggiunti Minala e Djavan Anderson, mentre in attacco c’è da fare i conti con il forfait di Djuric.

