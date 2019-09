Salernitana, l’infermeria si affolla: paura per Akpa e Kiyine

di Enrico Vitolo

Aumentano i punti in classifica, ma aumentano anche gli infortunati. Purtroppo. L’infermeria della Salernitana, infatti, si è affollata ulteriormente dopo la trasferta di Cosenza. Ora le preoccupazioni sono tutte per Akpa Akpro e Kiyine: il primo deve fare i conti con uno stiramento che potrebbe (forse) costringerlo a fermarsi per un po' di tempo, il secondo invece con una piccola frattura al piede che a differenza del compagno non dovrebbe impedirgli di ritornare a disposizione a stretto giro. Se per loro, dunque, bisognerà comunque attendere ancora qualche giorno per conoscere i reali tempi di recupero, per gli altri acciaccati sembrano esserci notizie confortanti. Dopo aver saltato le prime due gare di campionato, a metà settimana Billong e Lombardi torneranno quasi certamente a lavorare con il resto del gruppo. Dovrebbe farlo anche Giannetti che verrà valutato domani in occasione della ripresa degli allenamenti dallo staff medico granata.

