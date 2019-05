Salernitana: infortunio alla caviglia per Minala e Pescara a rischio

di Enrico Vitolo

Inizia nel peggiore dei modi la settimana di avvicinamento alla gara decisiva della stagione, quella che decreterà il futuro della Salernitana. Durante il primo allenamento svolto nel ritiro di Roma, infatti, il centrocampista Joseph Minala ha rimediato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Un problema che mette in forte dubbio il camerunense per la sfida di sabato a Pescara, nelle prossime quarantotto ore lo staff medico granata valuterà comunque i reali tempi di recupero. Chi, invece, sarà regolarmente a disposizione per la trasferta abruzzese è il difensore Raffaele Pucino che si candida immediatamente per una maglia da titolare. Punti interrogativi ovviamente, visto il cambio alla guida tecnica, sul modulo che adotterà la Salernitana allo stadio Adriatico.

