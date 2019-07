La Salernitana riabbraccia Casasola: tutto fatto per il ritorno dell'argentino

di Enrico Vitolo

L’ufficialità da parte della Salernitana non è ancora arrivata, ma intanto può bastare quella di Tiago Casasola. Sul profilo personale di Instagram, utilizzando le ormai famosissime storie, l’argentino ha infatti annunciato il suo (immediato) ritorno in granata. Tutto fatto, dunque, tra la Lazio e la Salernitana, l’accordo prevede un prestito gratuito per la prossima stagione. Dopodiché si tireranno le somme. E così ecco accontentato Gian Piero Ventura che sugli esterni ha chiesto espressamente giocatori di gamba e soprattutto vuole due possibili titolari per ogni ruolo. Proprio per questo motivo il direttore sportivo Fabiani sta provando a chiudere con la Lazio anche l’operazione Cristiano Lombardi. Si continua a lavorare anche sul fronte Cerci ma il nodo ingaggio resta un ostacolo che va ancora superato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA