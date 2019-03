Salernitana: interrotto il ritiro di San Gregorio Magno

di Enrico Vitolo

Ritiro interrotto. Almeno per il momento. Questa mattina la Salernitana ha infatti lasciato San Gregorio Magno per trasferirsi allo stadio Arechi dove è andata in scena un’amichevole contro la formazione Primavera, 9-0 il punteggio finale con reti di Odjer, Rosina, Casasola (doppietta), Vuletich, Iannone, Akpa Akpro e Mazzarani (doppietta). Non hanno preso parte al test Bernardini, Calaiò e Schiavi che proseguono nel lavoro atletico specifico. Intanto la società granata ha comunicato che il ritiro può considerarsi terminato e che da lunedì prossimo, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, la squadra inizierà ad allenarsi al Mary Rosy. Non è, comunque, da escludere un ritorno a San Gregorio due giorni prima della gara con il Venezia in programma il 30 marzo alla ripresa del campionato.

