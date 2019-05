Salernitana, i dubbi di Jallow in bilico tra i playout e la Nazionale

di Enrico Vitolo

Dubbi, solo dubbi. Per di più tantissimi, ed anche su più fronti. In attesa di conoscere il proprio destino entro giovedì prossimo, quando si dovrebbe una volta e per tutte capire se il playout di serie B andrà disputato oppure no, la Salernitana intanto è impegnata anche nell’operazione diplomatica con il Gambia. In ballo c’è la non convocazione di Lamin Jallow in vista del doppio impegno amichevole che attende la Nazionale guidata dal belga Saintflet: il 7 giugno sfida contro la Repubblica di Guinea, il 12 invece toccherà scendere in campo contro il Marocco. La convocazione dell’attaccante granata metterebbe seriamente a rischio la sua presenza in vista dell’eventuale playout. Un impegno, qualora si dovesse giocare, che certamente non salteranno Mantovani, Djavan Anderson e Djuric che sono ormai pronti a ritornare regolarmente a disposizione di mister Menichini. Da valutare, poi, le posizioni di Pucino, Schiavi e Minala, mentre è ritornato nuovamente in infermeria Davide Di Gennaro dopo appena due allenamenti svolti con il resto della squadra.

