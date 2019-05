Salernitana: Jallow salta il playout, in dubbio D. Anderson

di Enrico Vitolo

In un attimo la situazione è tornata a complicarsi, prima la notizia della disputa del playout contro il Venezia e poi quella della rinuncia a Lamin Jallow. Nelle prossime ore la Salernitana farà comunque un ultimo tentativo, ma a quanto pare l’attaccante gambiano dovrà rispondere alla convocazione della sua Nazionale che nelle prossime settimane sarà impegnata in due amichevoli in programma in Marocco. Chi, invece, rientrerà a Salerno nelle prossime ore è Tiago Casasola ritornato in Argentina nei giorni scorsi a causa della prematura scomparsa del papà. Intanto continua il via vai dall’infermeria granata: Mantovani, Minala e Djuric sono ritornati a disposizione di mister Menichini e saranno regolarmente a disposizione per il playout, Pucino dovrebbe fare lo stesso a breve, dubbi invece su Schiavi, Djavan Anderson.



