Salernitana, Jallow squalificato e Calaiò in dubbio: si cambia

di Enrico Vitolo

Vincere per allontanare qualsiasi dubbio legato al pericolo playout e per mantenere il proprio posto in panchina. La gara con il Venezia di sabato pomeriggio sarà di quelle decisive, per la Salernitana e per il suo allenatore Angelo Gregucci. Ma in attesa di conoscere il risultato della sfida con i veneti dell’ex Bocalon, le notizie positive nel corso della settimana non stanno aiutando né i granata e né il tecnico. Prima è arrivata la squalifica di Jallow, poi le risposte tutt’altro che confortanti sulle condizioni fisiche di Emanuele Calaiò che resta in forte dubbio per la partita del prossimo week-end. A prescindere, comunque, da quello che accadrà nei prossimi due giorni, Gregucci sembra in ogni caso pronto a rimodellare il reparto offensivo. Possibile l’utilizzo di una sola punta (Djuric), con un trequartista alle sue spalle (Mazzarani in vantaggio su A. Anderson e Rosina). Da capire se sarà ancora difesa a tre oppure se si passerà a quella a quattro.

