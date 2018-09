Salernitana, Jallow stende la capolista Verona: 1-0

di Enrico Vitolo

La Salernitana piú bella e concreta della stagione mette al tappeto la capolista Verona (1-0). Rispetto al turno infrasettimanale di martedí sera, questa volta Colantuono si affida al 3-5-2 e butta nella mischia Jallow, Vitale e Odjer. Questi ultimi due dopo appena trenta secondi confezionano la palla gol piú nitida del primo tempo: perfetto cross dalla sinistra dell'esterno campano per il centrocampista ghanese che dopo il controllo del pallone (all'interno dell'area di rigore) calcia in malo modo sul fondo. La partita é piacevole ed entrambe le squadre lasciano un pó di campo, come al 14' quando i granata concedono ampio spazio a Henderson che tira peró alto. Appena un altro giro di lancette e il Verona, approfittando della mancata ripartenza della Salernitana, vola a sua volta in contropiede con Matos che taglia in due la difesa avversaria ma il tiro é troppo strozato e per Micai é facile opporsi. La squadra di Colantuono, comunque, non arretra di un centimetro contro la capolista e cerca costantemente di far girare palla velocemente, proprio come al 20' quando l'azione si chiude con una potente conclusione dai venti metri da parte di Odjer che sfiora l'incrocio dei pali. Al 40' invece, dopo aver rischiato su una buona giocata di Djuric, torna a farsi sentire il Verona con il cross di Crescenzi che diventa a sorpresa un tiro sul quale deve opporsi Micai a mani aperte per evitare la clamorosa beffa.



Ma il pomeriggio dell'Arechi deve ancora regalare il meglio di se, nonostante ad inizio ripresa le occasioni scarseggino. La Salernitana intanto diventa sempre di piú padrone del campo e al 68' trova il gol del meritato vantaggio. L'azione é perfetta, da far vedere ai bambini delle scuole calcio: cambio gioco di Di Tacchio, scambio tra Casasola e Vuletich e cross finale dell'argentino per Jallow che deve solo appoggiare in rete di testa e far esplodere i diecimila dell'Arechi. Il gol del vantaggio granata accende definitivamente la partita, da questo momento in poi le fiammate da una parte e dall'altra diventano praticamente costanti. Molte volte anche clamorosi, ma l'errore nell'ultimo passaggio complica soprattutto i piani della Salernitana che deve cosí soffrire fino all'ultimo contro un Verona che ci prova in tutti i modi. Dopo la conclusione di Laribi (75') e il tiro-cross di Henderson (78') sui quali Micai interviene senza grossi problemi, all'84' il numero uno granata con un intervento d'istinto di piede compie un vero miracolo sul tiro ravvicinato di Laribi che era giá pronto ad esultare. Ma la paura é costante. All'89' sempre Micai devia in angolo la punizione di Tupta, sessanta secondi piú tardi invece Bocalon di testa sul cross di Vitale non riesce a trovare la rete del raddoppio e cosí i sette minuti di recupero diventano un incubo. Ma al 97' puó finalmente iniziare la festa, la vittoria diventa certezza e la Salernitana si iscrive ufficialmente al campionato delle grandi.

