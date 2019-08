Salernitana, maledizione trasferta: nove sconfitte consecutive

di Enrico Vitolo

La prima sconfitta stagionale ha lasciato il segno in casa Salernitana, in modo anche fin troppo evidente. I quattro gol subiti nel terzo turno di Coppa Italia in casa del Lecce non possono infatti giustificare la differenza di categoria tra le due squadre. Un risultato, quello del Via del Mare, che non è stato ancora digerito da allenatore e società, un risultato che non ha fatto altro che peggiorare l’emorragia dei granata in trasferta. Lontano dallo stadio Arechi la Salernitana non vince addirittura da nove partite (8 della scorsa stagione e 1 di quella attuale), ma soprattutto non è mai riuscita a conquistare neppure un punto in tutto questo tempo. L’ultimo risultato positivo risale al 16 febbraio scorso quando la squadra allenata all’epoca da Gregucci si impose per 2-4 in casa dell’Ascoli. Dopodiché è toccato fare i conti con un problema dietro l’altro, problemi che non dovranno però ripresentarsi a Cosenza tra due settimane quando Di Tacchio e compagni faranno l’esordio in trasferta in campionato.

