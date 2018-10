Salernitana: la pareggite continua ad essere un problema

di Enrico Vitolo

Il problema persiste, anzi non fa altro che peggiorare. Mese dopo mese, partita dopo partita. Nel corso del 2018, infatti, la pareggite che ha colpito la Salernitana è diventata praticamente acuta, da gennaio ad oggi sono addirittura 11 i pareggi ottenuti dopo 28 gare disputate in campionato. Tanta roba direbbe una vecchia conoscenza granata. Una media che di fatto ha poco eguali in circolazione, non solo in Italia ma anche in giro per l’Europa. Nel Belpaese soltanto la Cremonese ha saputo fare meglio, o peggio ma questo poi dipende dai punti di vista, della squadra di Stefano Colantuono (15 le gare terminate con il segno “X”), mettendo invece a confronto la serie A e la serie B dei cinque principali campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania) la Salernitana si ritrova al nono posto in classifica (anche in questo caso in vetta c’è la Cremonese di Mandorlini). Ma la pareggite che ha colpito i granata ha radici più profonde. Dal ritorno in serie B, era il 2015, sono ben 55 su 133 le partite concluse in parità.

