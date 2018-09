Salernitana, la regina dei pareggi: 53 in 128 gare di B

di Enrico Vitolo

Quel che è certo è che non riceverà alcun premio, ma intanto la Salernitana non sembra voglia smettere di inanellare pareggi nella sua avventura in serie B. Lo 0-0 con il Palermo ed il 2-2 di Lecce di questo inizio di stagione non hanno fatto altro che confermare la tendenza dei granata verso il segno “x”. Il doppio pari delle settimane scorse ha fatto lievitare ancora di più la media, dopo 128 gare disputate nel torneo cadetto dal 2015 ad oggi sono addirittura 53 le partite concluse con la conquista di un solo punticino. Davvero tante. Anzi, ad essere precisi nessuno in B ha tenuto questo passo nelle ultime quattro stagioni: a 46 è attualmente fermo il Perugia, a 45 invece il Brescia. Qualcosa, dunque, non ha funzionato correttamente negli ultimi anni, ma dalla sfida con il Padova del prossimo week-end sarà necessario un taglio netto con il passato se si vuole rendere davvero speciale l’anno del centenario.

