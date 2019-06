Salernitana, operazione salvezza: tifoseria pronta a invadere Venezia

di Enrico Vitolo



In città l’attesa sta salendo sempre di più per gli ultimi novanta minuti della stagione, ancora una partita da superare senza grosse ferite e poi la Salernitana potrà forse scrollarsi finalmente di dosso la paura della retrocessione in Lega Pro. Per la gara di domenica pomeriggio allo stadio Penzo di Venezia, fischio d’inizio alle ore 18:00, si preannuncia una vera e propria invasione granata. A due giorni dalla gara di ritorno dei playout di serie B sono già più di 700 i biglietti acquistati dai tifosi salernitani, probabile che nelle prossime ore si possa anche riempire completamente l’intero settore ospiti che può contenere fino a 1.352 tifosi. Sponda Venezia, intanto, la tifoseria non sembra intenzionata a ritornare indietro sulle proprie scelte e quindi quasi certamente domenica verrà confermato lo sciopero e di conseguenza la non presenza allo stadio.

