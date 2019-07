Salernitana: a lavoro per il doppio colpo Rispoli-Trajkovski

di Enrico Vitolo

Nessuna notizia ufficiale ma tante trattative in corso. La nuova Salernitana targata Gian Piero Ventura è impegnata su più fronti per provare a costruire una squadra da vertice in vista della prossima stagione. In attesa di definire l’affare Firenze, negli ultimi giorni il direttore sportivo Fabiani si è fiondato su Andrea Rispoli e Aleksandar Trajkovski. L’ormai ex capitano del Palermo e l’ex attaccante rosanero sono due dei grandi sogni estivi del club granata, ma la concorrenza è spietata in entrambi i casi. Per il terzino destro le sirene della serie A, con Lecce e Spal protagoniste, sono un ostacolo non di poco conto, così come per il macedone che piace al Lecce, all’Empoli e al Fenerbache. Non semplice neppure la pista che porta al difensore polacco Przemysław Szymiński, anche lui ex Palermo, che sembra ad un passo dal Frosinone.

