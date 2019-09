La Salernitana al lavoro per i rinnovi di Mantovani e Odjer

di Enrico Vitolo

Terminato il calciomercato, per la Salernitana ora è il momento di pensare ai rinnovi contrattuali. In ballo, infatti, ci sono diverse posizioni, alcune con un destino già scritto e altre invece con un destino che va riscritto. Possibilmente in maniera positiva. È il caso di Valerio Mantovani e Moses Odjer. Per il primo la trattativa va ormai avanti da diversi mesi ma non è ancora stato trovato un accordo che soddisfi entrambi, per il secondo invece si ritornerà a parlare nelle prossime settimane dopo aver deciso nel corso degli ultimi mesi di provare a continuare a percorrere la stessa strada anche in futuro. Strade che, molto probabilmente, saranno invece ben diverse per Walter López ed Emanuele Calaiò che difficilmente al termine di questa stagione proseguiranno la loro avventura in maglia granata. Stesso discorso anche Alessandro Rosina che intanto resta fuori rosa in attesa di ritenersi ufficialmente un calciatore svincolato a luglio prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA