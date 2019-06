Salernitana: a lavoro per i rinnovi di Migliorini e Odjer

di Enrico Vitolo

Neanche il tempo di rilassarsi un attimo, che la Salernitana è già chiamata a programmare immediatamente il suo futuro. In attesa che la proprietà e Leonardo Menichini nelle prossime ore metteranno le rispettive firme sul rinnovo già formalizzato nel precedente accordo, difficile quindi ipotizzare una rottura, il club granata è comunque chiamato a risolvere le diverse questioni contrattuali legate ai calciatori in scadenza tra una sola stagione. Diverse sono le trattative in essere, tra le principali spiccano quelle con Migliorini e Odjer su cui il tecnico di Ponsacco sembra puntare molto in vista della prossima stagione. Con il centrale ex Avellino si continua a trattare ormai da diversi mesi, possibile che si trovi un accordo con il prolungamento del contratto fino al 2022. Discorso leggermente diverso con il ghanese che prima durante l’estate scorsa e poi durante la sessione invernale del calciomercato ha più volte rifiutato la cessione in prestito o a titolo definitivo. Ma con il ritorno di Menichini tutto è tornato in discussione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA