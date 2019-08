Salernitana, i dubbi di Ventura: Karo o Migliorini, Firenze o Akpa?

di Pasquale Tallarino

La Salernitana anti-Lecce è fatta per nove undicesimi. L'allenatore Gian Piero Ventura, infatti, lascia aperti due ballottaggi: Karo-Migliorini in difesa e Firenze-Akpa Akpro a centrocampo. Valutazioni di opportunità, lo studio dell'avversaria di categoria superiore e qualche giocatore da gestire incideranno sulla scelta finale. I dubbi saranno sciolti stamattina in rifinitura, a San Gregorio Magno. Dopo pranzo, la Salernitana lascerà il ritiro nella Valle del Sele-Tanagro e raggiungerà il Salento in pullman. Ieri il Lecce, avversaria di Coppa Italia, ha presentato Farias ed è sceso in campo in notturna, per verificare le condizioni del nuovo terreno di gioco. Al Via del Mare ci saranno non meno di diecimila persone.



